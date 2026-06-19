Landwirt (41) stürzte mit Muli 20 Meter auf Straße

Auf einer steilen Wiese ins Rutschen geraten ist ein 41-jähriger Landwirt in Mittersill in Salzburg mit seinem Fahrzeug am Freitagabend. Ein Arbeiter fand den Mann, der beim Absturz auf eine asphaltierte Straße aus der Kabine geschleudert worden war.
Bei dem Unfall rutschte das Gefährt gegen 18 Uhr etwa 50 Meter über eine steile Wiese in Mittersill ab. Im Anschluss stürzte das Fahrzeug mitsamt dem Landwirt am Steuer etwa 20 Meter ab.
Die Rettung rückte gemeinsam mit einer Notärztin zum Einsatz aus. Der 41-Jährige war ansprechbar und wurde schwer verletzt in das Krankenhaus nach Zell am See gefahren.
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