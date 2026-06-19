Lengthy Negotiations
Government Agrees on New Gambling Law
The die is cast: After lengthy negotiations, the ÖVP, SPÖ, and Neos have agreed on a new gambling law, the “Krone” learned from informed sources.
Starting in October 2027, the monopoly is set to end, and a licensing system with multiple online providers is planned. However, a “cooling-off period” will apply: Anyone seeking a license must not have offered gambling services illegally for 18 months prior to applying; starting in 2030, this period will increase to 24 months. Applicants must pay back taxes and comply with court rulings resulting from player lawsuits.
A compromise was reached on betting limits: The bet limit will drop to five euros per game, and the maximum potential winnings may not exceed 10,000 euros, as before. However, these rules for slot machines now apply to online gambling for the first time. The parties reached an agreement on the number of casino locations; the law will specify 13. Previously, 15 had been planned.
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