Welche vier Stimmen führten nun doch zur Mehrheit?

Und: „Ich finde es unverantwortlich von all jenen, die nicht dafür gestimmt haben. Denn sie haben gegen das Interesse der Stadt gestimmt“, so Zauner abschließend.

Sämtliche Fragen werden über die kostenlose Hotline unter 02622/373-868 oder über die Webseite der Stadt Wiener Neustadt beantwortet.