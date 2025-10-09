Schock nach Deal um Gemeindewohnungen

Private Interessenten gesucht

In den nächsten 18 Monaten werden nun private Interessenten für die Immobilien gesucht. Man nehme die politische Verantwortung wahr und ermögliche „eine Verbesserung des kommunalen Wohnbaus“, sagte der Bürgermeister in einer ersten Reaktion. Rückendeckung von der Landesspitze gibt es für die Pläne in der „Allzeit Getreuen“ aber auch nicht. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner will sich zwar nicht in die Belange der zweitgrößten Stadt des Landes einmischen, aber erfreut ist man im fernen St. Pölten auch nicht unbedingt.