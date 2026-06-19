Bis zu 35 Grad: Hitzewarnung für Steirer

Punktuell heftige Unwetter möglich

Seitens des Landes Steiermark wurde daher heuer erstmals der Hitzeschutzplan aktiviert. Das mögen Sonnenanbeter zwar für übertrieben halten, Fakt ist aber, dass die Hitze für ältere und kranke Menschen eine ernsthafte Gefährdung darstellen kann. Und unter Umständen auch für Tiere. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen: Hunde dürfen bei diesem Wetter niemals alleine im Auto gelassen werden, auch wenn es „nur“ einige Minuten während des Einkaufs sind!