Sonnwendfeuer: „Wir hoffen, dass das Wetter hält“

„Wir treffen uns am Samstag um 8 Uhr Früh und müssen dann entscheiden“, erklärte Benjamin Ostermann, Obmann des Vereins Bergfeuer Ehrwald. Einerseits geht Sicherheit zwar vor, andererseits haben wohl viele der rund 10.000 Zuseher, darunter viele eigens anreisende Gäste, den Termin fix vorgemerkt. Erstmals wurde sogar ein Verkehrskonzept mit Einbahnlösungen entwickelt, um das Chaos in Grenzen zu halten. Ersatztermin in Ehrwald ist der 27. Juni.