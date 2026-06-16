Brauchtumsfeuer löste offenbar Wiesenbrand aus

Polizeihubschrauber abwechselnd im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Jakob in Defereggen, Nikolsdorf, Prägraten und Huben rückten mit insgesamt 23 Einsatzkräften aus. Unterstützung kam aus der Luft: Polizeihubschrauber aus Tirol, Kärnten und Salzburg standen abwechselnd im Einsatz und halfen bei den Löscharbeiten in dem teils schwer zugänglichen Gelände.