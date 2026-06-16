Brauchtumsfeuer löste offenbar Wiesenbrand aus

Großeinsatz für Feuerwehren und mehrere Polizeihubschrauber in der Nacht auf Montag in Osttirol: Im Gemeindegebiet von St. Jakob in Defereggen geriet eine mehrere Hektar große Wiesenfläche in Brand. Verletzt wurde niemand. Als mögliche Ursache gilt ein Brauchtumsfeuer.
Gegen 4.50 Uhr wurde Alarm geschlagen. Im Bereich des Tögischer Berges war ein Brand auf einer Wiesenfläche ausgebrochen, der sich rasch ausbreitete. Nach ersten Schätzungen wurden zwischen drei und vier Hektar Fläche in Mitleidenschaft gezogen.
Polizeihubschrauber abwechselnd im Einsatz
Die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Jakob in Defereggen, Nikolsdorf, Prägraten und Huben rückten mit insgesamt 23 Einsatzkräften aus. Unterstützung kam aus der Luft: Polizeihubschrauber aus Tirol, Kärnten und Salzburg standen abwechselnd im Einsatz und halfen bei den Löscharbeiten in dem teils schwer zugänglichen Gelände.
Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. „Den Erhebungen zufolge dürfte der Brand von einem am Vortag entzündeten Brauchtumsfeuer ausgegangen sein“, so die Exekutive.
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