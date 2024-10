Olivia Rodrigo bei Auftritt in Loch gestürzt

Autsch! US-Sängerin Olivia Rodrigo (21, „Vampire“) sorgte bei einem Konzert in Australien für eine Schrecksekunde. Die Musikerin war gerade dabei, das Publikum in Melbourne anzuheizen, als sie plötzlich mitten auf der Bühne in ein Loch fiel! Den Schockmoment nahm sie aber recht locker.