Bei näherer Betrachtung gerät man ins Staunen

Mit viel gegenseitigem auf die Schulter klopfen haben Anfang Juni die Mitglieder des sogenannten Wirtschaftsparlaments der Wirtschaftskammer Tirol die Senkung der Kammerumlage 2 (KU2) beschlossen. Einstimmig sogar. Also auch mit den Stimmen der offen bekennenden „Kammergegner“ FPÖ und Neos – aber dazu später. In drei Schritten – beginnend 2027 – soll diese KU2 von 0,39 auf 0,34 Prozent gesenkt werden. Damit kann das einzelne Zwangsmitglied der Kammer Tirol wohl vorerst wenig bis rein gar nichts anfangen. Konkreter wird es schon, wenn man die Summe der Einsparung nennt, die nach dieser dreistufigen Senkung schlagend wird. Laut Kammer-Aussage nimmt man derzeit rund 30 Millionen Euro mit dieser KU2 ein. Ab dem Jahr 2030 werden es jährlich rund 6,2 Millionen weniger sein. Ist das wirklich viel?