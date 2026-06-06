WK-Sparansage bringt zig Unternehmern genau Null

Kein Cent Ersparnis für Hälfte der Betriebe

Der Teufel beim Tiroler Plan liegt natürlich wieder einmal im Detail. Das beginnt schon damit, dass mehr als 50 Prozent der rund 54.000 aktiven Pflichtmitglieder der WK Tirol gar keine KU2 zahlen müssen, sie also genau Null von dieser Einsparung profitieren. Der Grund: Diese Abgabe betrifft nur Unternehmer, die zumindest einen Mitarbeiter haben. Wissen sollte man freilich auch, dass die Kammer Tirol derzeit bei der KU2 den zweithöchsten Hebesatz einkassiert. Nur im Burgenland ist er noch höher. Alle anderen Bundesländer heben teilweise wesentlich weniger KU2 als Tirol ein.