Das sind die Pläne für Horten-Villa am Wörthersee

Herbert Waldner kaufte die Heidi-Horten-Villa am Wörthersee in Kärnten, zieht aber nicht selbst ein. Was mit der Luxusimmobilie passieren soll und wofür die rund 80 Millionen Euro (so viel betrug der Kaufpreis) investiert werden sollen – die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Seit zwei Jahren ist Riedergarter-Tycoon Herbert Waldner schon hinter der malerischen Villa der verstorbenen Milliardärin Heidi Horten in Sekirn her, „jetzt hat der Preis gepasst“, erzählt Waldner. Kolportiert wird ein Kaufpreis von rund 80 Millionen Euro. Das geht an die Helmut-Horten-Stiftung, die in Österreich von Wienerberger-Vorstand Heimo Scheuch verwaltet wird. Der wie Waldner Kärntner ist.
Seit 2022 ist die Luxusvilla am Markt, auch das Arabische Königshaus war daran interessiert – wir haben berichtet. Dass ein solches Grundstück verkauft wird, gilt selbst am hochpreisigen Wörthersee als absolute Ausnahme. Experten sprechen gar von einer Jahrhundert-Liegenschaft. Die Waldner aber nicht für sich selbst nutzen wird.
