Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Purer Luxus

Das sind die Pläne für Horten-Villa am Wörthersee

Kärnten
27.01.2026 18:00
Heidi Horten lebte bis zu ihrem Tod in einer Luxusvilla.
Heidi Horten lebte bis zu ihrem Tod in einer Luxusvilla.(Bild: LeadingVision GmbH; Bernd Maier.)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Herbert Waldner kaufte die Heidi-Horten-Villa am Wörthersee in Kärnten, zieht aber nicht selbst ein. Was mit der Luxusimmobilie passieren soll und wofür die rund 80 Millionen Euro (so viel betrug der Kaufpreis) investiert werden sollen – die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Seit zwei Jahren ist Riedergarter-Tycoon Herbert Waldner schon hinter der malerischen Villa der verstorbenen Milliardärin Heidi Horten in Sekirn her, „jetzt hat der Preis gepasst“, erzählt Waldner. Kolportiert wird ein Kaufpreis von rund 80 Millionen Euro. Das geht an die Helmut-Horten-Stiftung, die in Österreich von Wienerberger-Vorstand Heimo Scheuch verwaltet wird. Der wie Waldner Kärntner ist.

Seit 2022 ist die Luxusvilla am Markt, auch das Arabische Königshaus war daran interessiert – wir haben berichtet. Dass ein solches Grundstück verkauft wird, gilt selbst am hochpreisigen Wörthersee als absolute Ausnahme. Experten sprechen gar von einer Jahrhundert-Liegenschaft. Die Waldner aber nicht für sich selbst nutzen wird.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.359 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
235.933 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
223.152 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Purer Luxus
Das sind die Pläne für Horten-Villa am Wörthersee
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 83
Nockberge behaupten sich, Spartans eiskalt
Moo Moo – Moosburg
Gilde startet in ihr närrisches elftes Bühnenjahr
Einsatz in Fürnitz
Rohbau fing Feuer: Acht Wehren bei Dachstuhlbrand
Auszeichnung
20 Kärntner Top-Betriebe für Lehre im Tourismus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf