Millionenpleite: Gratkorner Bauprojekt gescheitert

Es sind unvorstellbare Summen, mit denen das Unternehmen Eudokia Projekt GmbH in die Insolvenz schlittert: Etwa 8,89 Millionen Euro Schulden stehen Aktiva in der Höhe von 15.000 plus Liegenschaftsvermögen gegenüber. Bei der Liegenschaft handelt sich um einen Baugrund in Gratkorn, auf dem das Projekt „St. Stefaner Staße“ entstehen hätte sollen. Dahinter steckt der Konzern Aventa, aus dem das nun insolvente Unternehmen hervorging.