Beatsteaks: Hand in Hand in Richtung Nullerjahre

„Wir spielen jetzt ein Konzert wie 2006!“ brüllt denn auch Sänger Arnim Teutoburger-Weiß zu Beginn der ausverkauften Show auf den Kasematten, denn er weiß, dass hier viele dabei sind, die vor zwanzig Jahren auch schon den Pogo mitgetanzt haben. Indiedisco-Dauerbrenner wie „Hand in Hand“ oder „Let me in“ zünden immer noch und werden textsicher mitgegrölt, Erinnerungen an die Nullerjahre werden von der markanten Stimme und „The Clash“-Gitarren ausgelöst wie wenn Proust in ein Madeleine beißt.