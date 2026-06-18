Einreise verweigert! Wirbel vor Deutschland-Spiel

Konkret soll es bei Wahi um ein französisches Erstliga-Spiel am 17. Mai gehen. Wahi steht demnach unter Verdacht, beim Duell mit dem FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte kassiert zu haben. Die französische Liga teilte mit, dass ihr mit Blick auf das Spiel untypische Vorgänge bei internationalen Sportwetten gemeldet worden seien. Ungewöhnlich viel sei auf eine Verwarnung von Wahi gesetzt worden. Die Liga schaltete die französische Justiz ein. Wahi konnte aber mit seinem Nationalteam nach Amerika reisen. Beim 1:0-Sieg gegen Ecuador stand er in der Startelf.