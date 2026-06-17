Ungeschickter Lügenbaron wandert hinter Gitter

Erfundene Uhrzeiten stimmten nicht überein

Vor Gericht gerät der junge Mann in ziemliche Erklärungsnot, denn die Angaben, die er zu den Uhrzeiten macht, wollen so gar nicht übereinstimmen. So erklärt er, die fehlenden Kennzeichen erst um die Mittagszeit bemerkt zu haben. Seine Anzeige bei der Polizei war jedoch bereits vor zehn Uhr aufgenommen worden. Dort hatte er zudem angegeben, dass das Auto seit dem Vorabend um 20 Uhr unbewegt auf einem Parkplatz gestanden habe. Die Polizeikontrolle war jedoch mitten in der Nacht über die Bühne gegangen.