Heuer noch vier neue Primärversorgungszentren

So ist der Fonds auch für die Organisation des Gesundheitstelefons 1450 zuständig, bei dem 97.000 Steirer im Jahr anrufen – nicht genug, um einen echten Lenkungseffekt zu erzielen, kritisieren Experten immer wieder. „Diese Zahl ohne Ende zu steigern, ist das Ziel“, sagt Koren. Wien sei auch hierbei ein gutes Beispiel: Dort könne man über 1450 Geburts- und Arzttermine buchen. „Allerdings hoffen wir, dass es auf Bundesebene Initiativen geben wird – wenn nicht, werden wir in der Steiermark welche starten.“