„Du blutest wie verrückt!“ Schreck für Kommentator

Schrecksekunde für Warren Barton: Der frühere englische Fußballprofi ist beim Kommentieren des WM-Spiels Usbekistan gegen Kolumbien von einer Bierflasche getroffen worden.
Während der Übertragung des US-Senders Fox News wurde es am Mittwoch beim 3:1-Sieg Kolumbiens im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt plötzlich hektisch. Kommentatorin Jacqui Oatley bemerkte, dass Barton von einem Gegenstand getroffen wurde.
„Warren hat tatsächlich eine Schnittwunde am Kopf, du blutest wie verrückt. Ich mache keinen Scherz. Was zum Teufel war das, eine ganze Flasche von irgendwas“, sagte Oatley ins Mikro.
„Es war scharf, aber mir geht‘s gut“
Barton, der unter anderem bei Newcastle United, FC Wimbledon und Derby County unter Vertrag stand, beschwichtigte: „Nein, ich weiß. Alles gut. Es ist gut. Was auch immer es war, es war scharf, aber mir geht‘s gut.“
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