Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechsstelliges Fixum?

Ungewöhnlicher Deal für Schweizer Olympiasieger

Ski Alpin
18.06.2026 13:30
Franjo von Allmen
Franjo von Allmen(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das gibt es nicht so häufig: Nach seinen Olympia-Triumphen hat der Schweizer Ski-Star Franjo von Allmen seinen Vertrag mit Ausrüster Head verlängert – mit einer im Weltcup ungewöhnlich langen Laufzeit.

0 Kommentare

Gold in der Abfahrt, Gold im Super-G und Gold in der Team-Kombination: Franjo von Allmen zählt nach seinen Olympia-Erfolgen zu den größten Stars im alpinen Skisport. Nun hat der 24-Jährige seinen Vertrag mit Head verlängert. Die Laufzeit des neuen Deals sorgt dabei jedoch für Aufsehen. Von Allmen und der Vorarlberger Skihersteller einigen sich auf einen Vierjahresvertrag. „Normalerweise schließen wir mit den Rennfahrern Zweijahresverträge ab. Im Fall von Franjo war es aber so, dass er und wir eine längerfristige Lösung angestrebt haben“, erklärte Head-Rennchef Rainer Salzgeber laut „Blick“.

Franjo von Allmen
Franjo von Allmen(Bild: Christof Birbaumer)

Damit folgt der Schweizer einem ähnlichen Weg wie Marco Odermatt, der seinen Vertrag mit Stöckli im vergangenen Herbst ebenfalls bis zur Saison 2029/30 verlängert hatte.

Konkurrenz lockte mit Millionen
Wie hoch der neue Vertrag dotiert ist, bleibt offiziell geheim. Der frühere Weltmeister Christof Innerhofer hatte im Februar gegenüber „Blick“ erklärt, dass ein Topfahrer wie von Allmen von seinem Ausrüster jährlich zwischen 400.000 und 500.000 Franken Fixum erhalten könnte.

Klar ist jedoch: Mehrere Ausrüster sollen in diesem Frühjahr großes Interesse am Schweizer gezeigt haben und bereit gewesen sein, tief in die Tasche zu greifen. Für von Allmen kam ein Wechsel dennoch nicht infrage. „Head bietet mir neben dem Top-Material mit Sepp Kuppelwieser auch einen absolut genialen Servicemann. Zudem hat mich diese Firma bereits unterstützt, als ich noch ziemlich weit vom Weltcup entfernt war. Deshalb wollte ich unbedingt mit Head weitermachen“, betonte der Weltmeister.

Neben Head hat von Allmen aber noch weitere Sponsoren wie Red Bull oder die Uhrenmarke Breitling. 

Motocross? Kein Problem für Head
Ein weiterer Grund für die gute Zusammenarbeit mit Head: Von Allmens Leidenschaft für Motocross sorgt bei seinem Ausrüster nicht für Stirnrunzeln. „Als ich mir in meiner Aktivzeit durch einen Motocross-Crash die Schulter zertrümmert habe, hat mich mein damaliger Cheftrainer brutal zusammengestaucht. Weil ich dennoch ein Benzinblüter geblieben bin, habe ich volles Verständnis für Franjos Leidenschaft. Und ich weiß auch, dass Motocross fahren einem sehr guten Training gleichkommen kann“, sagte Head-Rennchef Salzgeber.

Motocross-Fan Franjo von Allmen ging zuletzt beim Erzbergrodeo an den Start.
Motocross-Fan Franjo von Allmen ging zuletzt beim Erzbergrodeo an den Start.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Lesen Sie auch:
Franjo von Allmen gibt nicht nur auf der Skipiste Vollgas.
Sport Tv Logo
Das sagen die Fans:
Ski-Star greift auch beim Erzbergrodeo voll an!
06.06.2026

Der ehemalige Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 1993 hat also Verständnis für das Hobby seines Topstars. Und Franjo von Allmen kann sich damit voll auf die nächsten Jahre mit seinem langjährigen Ausrüster konzentrieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
18.06.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.011 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
153.446 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.499 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1479 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
806 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Ski Alpin
Sechsstelliges Fixum?
Ungewöhnlicher Deal für Schweizer Olympiasieger
Trennung verkündet
ÖSV-Läufer: „Es ist Zeit für ein neues Kapitel“
Kinder mit dabei
Speed-Ass feiert Traumhochzeit am Mittelmeer
„War mir nicht sicher“
Das hat Vonn seit ihrem Sturz nicht gemacht
Kein Kiwi für Hirscher
Endlich! Geheimnis um neue Ski-„Rebellin“ gelüftet

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf