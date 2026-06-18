Ungewöhnlicher Deal für Schweizer Olympiasieger

Das gibt es nicht so häufig: Nach seinen Olympia-Triumphen hat der Schweizer Ski-Star Franjo von Allmen seinen Vertrag mit Ausrüster Head verlängert – mit einer im Weltcup ungewöhnlich langen Laufzeit.
Gold in der Abfahrt, Gold im Super-G und Gold in der Team-Kombination: Franjo von Allmen zählt nach seinen Olympia-Erfolgen zu den größten Stars im alpinen Skisport. Nun hat der 24-Jährige seinen Vertrag mit Head verlängert. Die Laufzeit des neuen Deals sorgt dabei jedoch für Aufsehen. Von Allmen und der Vorarlberger Skihersteller einigen sich auf einen Vierjahresvertrag. „Normalerweise schließen wir mit den Rennfahrern Zweijahresverträge ab. Im Fall von Franjo war es aber so, dass er und wir eine längerfristige Lösung angestrebt haben“, erklärte Head-Rennchef Rainer Salzgeber laut „Blick“.
Damit folgt der Schweizer einem ähnlichen Weg wie Marco Odermatt, der seinen Vertrag mit Stöckli im vergangenen Herbst ebenfalls bis zur Saison 2029/30 verlängert hatte.
Konkurrenz lockte mit Millionen
Wie hoch der neue Vertrag dotiert ist, bleibt offiziell geheim. Der frühere Weltmeister Christof Innerhofer hatte im Februar gegenüber „Blick“ erklärt, dass ein Topfahrer wie von Allmen von seinem Ausrüster jährlich zwischen 400.000 und 500.000 Franken Fixum erhalten könnte.
Klar ist jedoch: Mehrere Ausrüster sollen in diesem Frühjahr großes Interesse am Schweizer gezeigt haben und bereit gewesen sein, tief in die Tasche zu greifen. Für von Allmen kam ein Wechsel dennoch nicht infrage. „Head bietet mir neben dem Top-Material mit Sepp Kuppelwieser auch einen absolut genialen Servicemann. Zudem hat mich diese Firma bereits unterstützt, als ich noch ziemlich weit vom Weltcup entfernt war. Deshalb wollte ich unbedingt mit Head weitermachen“, betonte der Weltmeister.
Neben Head hat von Allmen aber noch weitere Sponsoren wie Red Bull oder die Uhrenmarke Breitling.
Motocross? Kein Problem für Head
Ein weiterer Grund für die gute Zusammenarbeit mit Head: Von Allmens Leidenschaft für Motocross sorgt bei seinem Ausrüster nicht für Stirnrunzeln. „Als ich mir in meiner Aktivzeit durch einen Motocross-Crash die Schulter zertrümmert habe, hat mich mein damaliger Cheftrainer brutal zusammengestaucht. Weil ich dennoch ein Benzinblüter geblieben bin, habe ich volles Verständnis für Franjos Leidenschaft. Und ich weiß auch, dass Motocross fahren einem sehr guten Training gleichkommen kann“, sagte Head-Rennchef Salzgeber.
Der ehemalige Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 1993 hat also Verständnis für das Hobby seines Topstars. Und Franjo von Allmen kann sich damit voll auf die nächsten Jahre mit seinem langjährigen Ausrüster konzentrieren.
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