Ungewöhnlicher Deal für Schweizer Olympiasieger

Gold in der Abfahrt, Gold im Super-G und Gold in der Team-Kombination: Franjo von Allmen zählt nach seinen Olympia-Erfolgen zu den größten Stars im alpinen Skisport. Nun hat der 24-Jährige seinen Vertrag mit Head verlängert. Die Laufzeit des neuen Deals sorgt dabei jedoch für Aufsehen. Von Allmen und der Vorarlberger Skihersteller einigen sich auf einen Vierjahresvertrag. „Normalerweise schließen wir mit den Rennfahrern Zweijahresverträge ab. Im Fall von Franjo war es aber so, dass er und wir eine längerfristige Lösung angestrebt haben“, erklärte Head-Rennchef Rainer Salzgeber laut „Blick“.