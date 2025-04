Diktatoren bleiben vom Zoll-Wahnsinn verschont

Wie sieht der Zeitplan aus?

Am 5. April tritt um 12.01 Uhr (Ortszeit, 6.01 MESZ) für Handelspartner weltweit ein „Mindestzoll“ in Höhe von zehn Prozent in Kraft. Höhere Zölle für die nach Ansicht des Weißen Hauses „schlimmsten Übeltäter“ sollen am 9. April um 12.01 Uhr (Ortszeit, 06.01 Uhr MESZ) in Kraft treten.