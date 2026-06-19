Actionweeks für Kids & Teens am Faaker See

Urlaub in den Naturel Hotels & Resorts in Kärnten – Mit den Mountainsplash Actionweeks in die Sommerferien starten! Vom 6.-17. Juli werden zusätzlich zum umfangreichen Kinder- & Jugendprogramm kostenfreie Kletter- & Akrobatikworkshops für Kids & Teens von 8-17 Jahren angeboten.