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Actionweeks für Kids & Teens am Faaker See

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19.06.2026 00:01
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Pünktlich zum Ferienstart: Actionweeks für Kids & Teens am Faaker See in Kärnten.
Pünktlich zum Ferienstart: Actionweeks für Kids & Teens am Faaker See in Kärnten.(Bild: Heldentheater)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Urlaub in den Naturel Hotels & Resorts in Kärnten – Mit den Mountainsplash Actionweeks in die Sommerferien starten! Vom 6.-17. Juli werden zusätzlich zum umfangreichen Kinder- & Jugendprogramm kostenfreie Kletter- & Akrobatikworkshops für Kids & Teens von 8-17 Jahren angeboten.

Ein besonderes Highlight zum Ferienstart sind die diesjährigen Mountainsplash Actionweeks für Kids & Teens im Alter von 8 bis 17 Jahren. Ob erste Kletterversuche mit den Profis am renommierten Kanzianiberg oder – bei Schlechtwetter – in der Kletterhalle Villach: Bewegung, Abenteuer und gemeinsame Erlebnisse stehen dabei im Mittelpunkt.

Ergänzt wird das Programm durch abwechslungsreiche Akrobatik-Workshops im Dorf SCHÖNLEITN, bei denen Geschicklichkeit, Kreativität und jede Menge Spaß gefragt sind. Die kostenfreien Kletter- und Akrobatikworkshops finden von 6. bis 17. Juli statt und richten sich speziell auch an AnfängerInnen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – im Fokus stehen Freude an der Bewegung, neue Erfahrungen und unvergessliche Ferienmomente.

Hoteldorf Schönleitn – mit Herz und ganz viel Gefühl
Im Dorf Schönleitn findet man genau das, was man sich von einem Sommerurlaub erträumt: behagliche Appartements, gemütliche Spazierwege und jede Menge Natur rundherum. Ein Ort, an dem Kinder auf Entdeckungsreise gehen, Eltern entspannen und Großeltern nostalgisch an früher denken – und doch alle den Komfort von heute genießen.

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Im hauseigenen Naturel Spa kommt die Entspannung nicht zu kurz: Verschiedene Saunen, In- und Outdoorpools sowie ein Massageangebot, das Körper und Geist zur Ruhe bringt.

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Auch das Aktivprogramm sorgt für Bewegung, Ausgleich und neue Impulse: Ein täglich wechselndes Gästeprogramm mit geführten Wanderungen und Mountainbike-Touren, bei denen man Kärntens schönste Ecken erkunden kann sowie Yoga am See runden einen erlebnisreichen Tag ab. Für die kleinen Gäste wartet BIBI’s Kinderwelt – mit spannenden Programmen, kreativen Bastelideen und jeder Menge Spaß. Die Größeren fühlen sich im Mountainsplash Jugendclub pudelwohl. Und wenn Mama und Papa mal eine Wanderung zu zweit machen wollen? Kein Problem – die Betreuung ist liebevoll und professionell.

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Hoteldorf Seeleitn – Urlaub direkt am Wasser
Noch näher am See geht’s nicht: Das Dorf Seeleitn liegt direkt am Ufer des türkisblauen Faaker Sees – mit freiem Zugang zum Wasser, einem gepflegten Privatbadestrand und dem sanften Plätschern der Wellen als ständiger Begleiter. Ob schwimmen, paddeln oder einfach nur treiben lassen: Der Sprung ins kühle Nass gehört hier zum Tagesprogramm. Natürlich wartet auch hier ein umfangreiches Aktivprogramm für die ganze Familie. Individuelle Verpflegungsmöglichkeiten wie Selbstverpflegung im Appartement mit voll ausgestatteter Küche sowie Frühstück und Abendessen im Hotelrestaurant bieten größtmögliche Flexibilität.

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Urlaub auf vier Pfoten: Hier sind Hunde willkommen

Im Chalet Am See und im Dorf Schönleitn kommen auch die vierbeinigen Familienmitglieder voll auf ihre Kosten: Mit Futternapf, Hundedecke, Handtuch und Gassi-Sackerl ist bestens für den tierischen Komfort gesorgt. Viele der geführten Wanderungen sind auch für Hunde geeignet – und rund um die Anlage warten Gassi-Wege mit Bademöglichkeit auf neugierige Nasen und nasse Pfoten.

(Bild: Patrick Sommeregger-Baurecht)

Die Naturel Hotels & Resorts sind Orte mit Seele. Wer einmal hier war, kommt wieder – wegen der Natur, der Menschen und der Ruhe, die man hier überall spürt. Urlaub wie früher – mit allem, was man nicht mehr missen möchte. 

Naturel Hotels & Resorts GmbH

(Bild: Naturel Hotels & Resorts)
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