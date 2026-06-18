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Nachbar holte Hilfe

Fettbrand in Küche: Zwei Opfer im Krankenhaus!

Niederösterreich
18.06.2026 10:33
Die Feuerwehr St. Pölten löschte den Fettbrand.
Die Feuerwehr St. Pölten löschte den Fettbrand.(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Unfall in St. Pölten! Ein 16-Jähriger wollte einen Topf mit Öl auf dem Herd erhitzen, verließ dann aber die Küche. Das Fett überhitzte und ging in Flammen auf. Die Bilanz: zwei Personen (16, 49) im Spital!

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Ein 16-Jähriger und eine 49-Jährige sind nach einem Fettbrand am Mittwochabend in einer Wohnung in St. Pölten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Nachbar schlug Alarm
Der Jugendliche soll Öl in einem Topf auf dem E-Herd erhitzt und anschließend die Küche verlassen haben, teilte die Polizei am Donnerstag zur Ursache für das Feuer mit. Ein Nachbar bemerkte Rauchgeruch und wählte den Notruf.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.

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