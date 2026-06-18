Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Spätes Goldtor

Erlösung in 95. Minute! Ghana jubelt gegen Panama

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 04:29
Ghana (re. Asante) feierte einen Auftaktsieg.
Ghana (re. Asante) feierte einen Auftaktsieg.(Bild: EPA/EDUARDO LIMA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Krimi! Ghana und Panama schenkten sich im Spiel der Gruppe L lange Zeit nichts, lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Als viele schon mit einem torlosen 0:0 rechneten, schlugen die Afrikaner zu und gewannen mit 1:0. 

0 Kommentare

Zum Matchwinner für Ghana wurde Caleb Yirenkyi, der in Minute 95 einen Querpass von Brandon Thomas-Asante im Tor unterbrachte. Dabei waren es zu Beginn des Spiels eher die Mittelamerikaner, bei denen LASK-Verteidiger Andres Andrade in der Startelf stand, die einem Treffer näher waren. Cecilio Waterman prüfte schon nach zwei Minuten Ghana-Goalie Lawrence Ati-Zigi. 

Ati-Zigi verletzte sich am Oberschenkel.
Ati-Zigi verletzte sich am Oberschenkel.(Bild: EPA/EDUARDO LIMA)

Der frühere Salzburg und Liefering-Torhüter musste dann zur Halbzeit verletzt in der Kabine bleiben, der erste Torwartwechsel der diesjährigen WM war die Folge – Benjamin Asare übernahm den Platz zwischen den Pofsten. 

Nur Außennetz
Die Ghanaer wurden angeführt von Manchester City-Star Antoine Semenyo in der zweiten Halbzeit stärker. Obwohl der Außenseiter aus Panama weiterhin gefährlich blieb, Christian Martinez traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz (60.). 

Lesen Sie auch:
Harry Kane schnürte einen Doppelpack und herzte Jude Bellingham.
Kane-Doppelpack
England gewinnt rasanten Schlager gegen Kroatien
18.06.2026

Auf der Gegenseite brachte Jonas Adjetey einen vielversprechenden Kopfball nicht im Tor unter (73.), die Partie schien 0:0 auszugehen. Doch dann schlug Yirenkyi in der Nachspielzeit doch noch zu und bescherte dem portugiesischem Trainer Carlos Queiroz, der erst im April das Amt übernahm, seinen ersten Sieg. Die Ghanaer sind damit punktgleich mit Tabellenführer England auf Platz der Gruppe L.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.06.2026 04:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

3:1 – WM-Auftaktsieg
Österreich vs. Jordanien: Alle Highlights im Video
WM-Highlights
Triplepack! Messi-Gala bei Argentiniens 3:0-Sieg
WM-Highlights
Irak – Norwegen 1:4! Alle Tore im Video
WM-Highlights
Frankreich – Senegal 3:1! Alle Tore im Video
WM-Remis
Iran vs. Neuseeland 2:2! Alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
237.888 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
130.672 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
107.420 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1478 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1368 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
799 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
WM im Ticker
LIVE: Traumtor! Kolumbien führt gegen Usbekistan
Spätes Goldtor
Erlösung in 95. Minute! Ghana jubelt gegen Panama
WM im Ticker
Gruppe B: Schweiz gegen Bosnien – ab 21 Uhr LIVE
WM im Ticker
Tschechien gegen Südafrika – ab 18 Uhr LIVE
Frust beim Superstar
Ronaldo meldet sich nach Portugals WM-Blamage

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf