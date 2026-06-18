Erlösung in 95. Minute! Ghana jubelt gegen Panama

Auf der Gegenseite brachte Jonas Adjetey einen vielversprechenden Kopfball nicht im Tor unter (73.), die Partie schien 0:0 auszugehen. Doch dann schlug Yirenkyi in der Nachspielzeit doch noch zu und bescherte dem portugiesischem Trainer Carlos Queiroz, der erst im April das Amt übernahm, seinen ersten Sieg. Die Ghanaer sind damit punktgleich mit Tabellenführer England auf Platz der Gruppe L.