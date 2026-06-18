Erlösung in 95. Minute! Ghana jubelt gegen Panama

Was für ein Krimi! Ghana und Panama schenkten sich im Spiel der Gruppe L lange Zeit nichts, lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Als viele schon mit einem torlosen 0:0 rechneten, schlugen die Afrikaner zu und gewannen mit 1:0.
Zum Matchwinner für Ghana wurde Caleb Yirenkyi, der in Minute 95 einen Querpass von Brandon Thomas-Asante im Tor unterbrachte. Dabei waren es zu Beginn des Spiels eher die Mittelamerikaner, bei denen LASK-Verteidiger Andres Andrade in der Startelf stand, die einem Treffer näher waren. Cecilio Waterman prüfte schon nach zwei Minuten Ghana-Goalie Lawrence Ati-Zigi.
Der frühere Salzburg und Liefering-Torhüter musste dann zur Halbzeit verletzt in der Kabine bleiben, der erste Torwartwechsel der diesjährigen WM war die Folge – Benjamin Asare übernahm den Platz zwischen den Pofsten.
Nur Außennetz
Die Ghanaer wurden angeführt von Manchester City-Star Antoine Semenyo in der zweiten Halbzeit stärker. Obwohl der Außenseiter aus Panama weiterhin gefährlich blieb, Christian Martinez traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz (60.).
Auf der Gegenseite brachte Jonas Adjetey einen vielversprechenden Kopfball nicht im Tor unter (73.), die Partie schien 0:0 auszugehen. Doch dann schlug Yirenkyi in der Nachspielzeit doch noch zu und bescherte dem portugiesischem Trainer Carlos Queiroz, der erst im April das Amt übernahm, seinen ersten Sieg. Die Ghanaer sind damit punktgleich mit Tabellenführer England auf Platz der Gruppe L.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.