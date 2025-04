Ermittlungen gegen Spendenverein eingestellt

Schulen und Brunnen statt Terror-Finanzierung

Vereinsobmann der Rahma Austria Taher Hassan blickt jetzt positiv in die Zukunft: „Unsere beschlagnahmten Spendengelder wurden in unsere laufenden Projekte überführt und entsprechend ihrem ursprünglichen Zweck an Bedürftige verteilt.“ Derzeit leistet die Organisation humanitäre Hilfe in 20 Ländern in Europa, Asien und Afrika. Statt Terror-Finanzierung hilft man dort aber beim Bau von Schulen, Brunnen, Kliniken und mehr – was nun wieder möglich ist. „Wir lassen und nicht unterkriegen“, so Anwalt Schweitzer.