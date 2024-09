Religionslehrer und Schüler in Wien vor Gericht

„War ihm wurscht, was in der Gruppe passiert“

Verbreitung von Propaganda für nationalsozialistisches Gedankengut, klagt Staatsanwalt Johannes Winklhofer die vier jungen Wiener – zwischen 20 und 22 Jahre alt – an. Der wahre Hauptangeklagte des Verfahrens sei jedoch der 58-jährige Religionslehrer. „Es war ihm, umgangssprachlich bezeichnet, relativ wurscht, was in dieser Gruppe passiert. Er hätte handeln müssen. Das ist sein Auftrag“, so Winklhofer. Außerdem hätte er aktiv die Plattform für Propaganda bereitgestellt, indem er Administrator der WhatsApp-Gruppen war.