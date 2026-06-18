Wie Hilfe aus Übersee den Wiederaufbau ermöglichte

Hilfe kam ab Kriegsende 1945 vor allem von der UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), die Hilfe aus aller Welt – von Australien bis Südafrika – bündelte und auch in die Steiermark brachte: „Rund 80 Prozent der Nahrungsmittel, die damals verteilt wurden und von denen viele Steirerinnen und Steirer, aber auch Flüchtlinge, die hier gestrandet waren, abhängig waren, kamen über die UNRRA“, weiß Macher-Kroisenbrunner, der im Archiv der heute zur UNO gehörenden Organisation geforscht hat. Dort hat er auch Bilder aus deren Arbeit in der Steiermark gefunden, die in der Schau erstmals in Österreich zu sehen sind.