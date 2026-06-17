Bergretter holten erschöpftes Wanderpaar ins Tal

Schneefelder und eine schwierige Wegfindung stoppten zwei gut ausgerüstete Deutsche beim Aufstieg zum Ingolstädter Haus in Saalfelden. Im Bereich Hochwies setzte das erschöpfte Paar einen Notruf ab. Fünf Bergretter begleiteten die beiden sicher bis zu einer Forststraße und brachten sie ins Tal.
Schneefelder, die schwierige Orientierung und Erschöpfung machten ein Weiterkommen unmöglich. Am Dienstag wollten zwei gut ausgerüstete Deutsche im Alter um die 30 Jahre über das Wimbachgries in Ramsau (Bayern) zum Ingolstädter Haus aufsteigen. Weil ein Weg gesperrt war, wichen sie auf den Loferer Seilergraben aus.
Im Bereich Hochwies war die Frau bereits erschöpft, das Paar setzte um 18.30 Uhr einen Notruf ab. Fünf Bergretter aus Lofer trafen die beiden dort an und begleiteten sie bis zu einer Forststraße. Von dort brachte sie das Einsatzteam mit einem Quad ins Tal. Der Einsatz endete bei Dunkelheit um 23.15 Uhr.
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