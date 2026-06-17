Bergretter holten erschöpftes Wanderpaar ins Tal

Im Bereich Hochwies war die Frau bereits erschöpft, das Paar setzte um 18.30 Uhr einen Notruf ab. Fünf Bergretter aus Lofer trafen die beiden dort an und begleiteten sie bis zu einer Forststraße. Von dort brachte sie das Einsatzteam mit einem Quad ins Tal. Der Einsatz endete bei Dunkelheit um 23.15 Uhr.