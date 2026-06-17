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Conference League

Here are Austria and Rapid’s potential opponents

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17.06.2026 13:50
The draw took place today in Nyon.
The draw took place today in Nyon.(Bild: AFP/APA/Sergei GAPON)
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Von krone Sport

The Vienna-based Bundesliga clubs now know their potential opponents on the road to the Conference League. SK Rapid will face the winner of the Penybont vs. Santa Coloma matchup in the second qualifying round, while Austria Vienna will take on the winner of the Decic vs. Liepaja matchup.

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Austria Vienna and SK Rapid are starting their European Cup campaigns with manageable draws, though they’ll have to wait a bit longer to find out exactly who their opponents will be. As determined by Wednesday’s draw for the second round of the Conference League, Austria Vienna will face the winner of the match between FK Decic Tuzi of Montenegro and FK Liepaja of Latvia.

Rapid will play either Penybont FC from Wales or Santa Coloma from Andorra. The matches are scheduled for July 23 and 30. Both Vienna clubs will begin their European campaign on the road.

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