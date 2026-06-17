Seniorin (78) als Geisterfahrerin unterwegs

Eine gefährliche Irrfahrt auf der S16 und der A14 in Vorarlberg nahm am späten Dienstagabend ein glückliches Ende. Eine 78-jährige Lenkerin war mehrere Kilometer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, bevor die Polizei die Frau stoppen konnte. Verletzt wurde niemand.
Gegen 22.35 Uhr fuhr die 78 Jahre alte Frau in Bludenz auf die S16 auf – allerdings auf der falschen Rampe. Nach einigen Metern auf der Schnellstraße gelangte sie schließlich – der Übergang an dieser Stelle ist nahtlos – auf die Rheintalautobahn A14. Entgegenkommende Autofahrer gaben in weiterer Folge umgehend einen Notruf ab.
Anhaltung nach sieben Kilometern
Eine alarmierte Streife der Autobahnpolizei konnte die gefährliche Fahrt der Lenkerin nach über sieben Kilometern auf Höhe Bludesch beenden. Die Beamten lotsten die 78-Jährige bei der Abfahrt Nenzing von der Autobahn und unterzogen sie einer Kontrolle. Glücklicherweise kamen bei der gefährlichen Irrfahrt keine Personen zu Schaden. Für die Frau ist die Sache aber noch lange nicht erledigt: Sie wurde wegen diverser Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz und die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
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