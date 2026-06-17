Seniorin (78) als Geisterfahrerin unterwegs

Anhaltung nach sieben Kilometern

Eine alarmierte Streife der Autobahnpolizei konnte die gefährliche Fahrt der Lenkerin nach über sieben Kilometern auf Höhe Bludesch beenden. Die Beamten lotsten die 78-Jährige bei der Abfahrt Nenzing von der Autobahn und unterzogen sie einer Kontrolle. Glücklicherweise kamen bei der gefährlichen Irrfahrt keine Personen zu Schaden. Für die Frau ist die Sache aber noch lange nicht erledigt: Sie wurde wegen diverser Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz und die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.