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Endstation für Oldie

Mit VW Käfer auf Bergstraße mehrfach überschlagen

Vorarlberg
17.06.2026 12:00
Der VW Käfer wurde weider auf seine vier Räder gestellt.
Der VW Käfer wurde weider auf seine vier Räder gestellt.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Trauriges Ende für einen Klassiker unter den Oldtimern: Ein junger Vorarlberger borgte sich den VW Käfer seines Vaters und unternahm damit eine Spritztour – die Sache endete mit einem bösen Crash. 

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Am Dienstagabend war ein junger Fahrer aus Dornbirn mit dem VW Käfer seines Vaters auf der Bödelestraße talwärts unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor der Lenker die Kontrolle über den Wagen, dieser rutschte  gegen den rechten Randstein und drehte sich um die eigene Achse. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto mehrfach, stürzte nach über 100 Metern auf der Straße in den Wiesenhang und landete schließlich wieder auf der darunterliegenden Bergstraße. Der schwer demolierte Käfer kam dort auf der Seite liegend quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)
(Bild: Mathis Fotografie)

Der Fahranfänger wurde bei dem Crash verletzt, war aber ansprechbar und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.  Die Feuerwehr Dornbirn war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab, säuberte die Straße und kippte den Käfer wieder auf seine vier Räder und unterstützte den Abschleppdienst bei der Fahrzeugbergung. Die Straße war für rund eine Stunde komplett gesperrt, es musste großräumig über die Schwarzachtobelstrecke ausgewichen werden.

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