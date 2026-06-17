Mit VW Käfer auf Bergstraße mehrfach überschlagen

Am Dienstagabend war ein junger Fahrer aus Dornbirn mit dem VW Käfer seines Vaters auf der Bödelestraße talwärts unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor der Lenker die Kontrolle über den Wagen, dieser rutschte gegen den rechten Randstein und drehte sich um die eigene Achse. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto mehrfach, stürzte nach über 100 Metern auf der Straße in den Wiesenhang und landete schließlich wieder auf der darunterliegenden Bergstraße. Der schwer demolierte Käfer kam dort auf der Seite liegend quer zur Fahrbahn zum Stillstand.