Mit VW Käfer auf Bergstraße mehrfach überschlagen

Trauriges Ende für einen Klassiker unter den Oldtimern: Ein junger Vorarlberger borgte sich den VW Käfer seines Vaters und unternahm damit eine Spritztour – die Sache endete mit einem bösen Crash.
Am Dienstagabend war ein junger Fahrer aus Dornbirn mit dem VW Käfer seines Vaters auf der Bödelestraße talwärts unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor der Lenker die Kontrolle über den Wagen, dieser rutschte gegen den rechten Randstein und drehte sich um die eigene Achse. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto mehrfach, stürzte nach über 100 Metern auf der Straße in den Wiesenhang und landete schließlich wieder auf der darunterliegenden Bergstraße. Der schwer demolierte Käfer kam dort auf der Seite liegend quer zur Fahrbahn zum Stillstand.
Der Fahranfänger wurde bei dem Crash verletzt, war aber ansprechbar und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Dornbirn war mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab, säuberte die Straße und kippte den Käfer wieder auf seine vier Räder und unterstützte den Abschleppdienst bei der Fahrzeugbergung. Die Straße war für rund eine Stunde komplett gesperrt, es musste großräumig über die Schwarzachtobelstrecke ausgewichen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.