Florianis retten Senior aus verrauchter Wohnung

Der 88-Jährige darf sich gleich doppelt bedanken: Zum einen bei seinen Nachbarn, die gegen 10.15 Uhr den Rauchgeruch bemerkten und sofort einen Notruf abgaben. Und zum anderen bei den Einsatzkräften der Feuerwehr Dornbirn, die nicht zögerten und umgehend die Wohnungstüre einschlugen. Direkt dahinter trafen sie, umhüllt von dichten Rauchschwaden, auf den Senior. Der Mann wurde umgehend ins Freie gebracht, anschließend ist er aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus der Stadt Dornbirn eingeliefert worden.