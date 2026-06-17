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In höchster Not

Florianis retten Senior aus verrauchter Wohnung

Chronik
17.06.2026 13:46
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)

Die Feuerwehr musste am Dienstagvormittag in Dornbirn (Vorarlberg) eine Wohnungstür gewaltsam aufbrechen. Eine goldrichtige Entscheidung: Denn hinter der Türe rang ein 88 Jahre alter Mann in seiner völlig verqualmten Wohnung um Luft. 

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Der 88-Jährige darf sich gleich doppelt bedanken: Zum einen bei seinen Nachbarn, die gegen 10.15 Uhr den Rauchgeruch bemerkten und sofort einen Notruf abgaben. Und zum anderen bei den Einsatzkräften der Feuerwehr Dornbirn, die nicht zögerten und umgehend die Wohnungstüre einschlugen. Direkt dahinter trafen sie, umhüllt von dichten Rauchschwaden, auf den Senior. Der Mann wurde umgehend ins Freie gebracht, anschließend ist er aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus der Stadt Dornbirn eingeliefert worden.

Defekt am Herd als Ursache
Die Brandursache war rasch ausgemacht. Offenbar war ein Küchengerät aufgrund eines technischen Defektes in Flammen aufgegangen. Den Florianis gelang es binnen weniger Minuten, den Brand zu löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf die Inneneinrichtung zu verhindern. Im Einsatz standen die Feuerwehr Dornbirn mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann sowie die Polizei mit drei Patrouillen.

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