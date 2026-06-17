Champions League
Next Challenge: Sturm Knows Its First Qualifying Opponent
Now it’s official! Sturm will travel to Scotland for the Champions League qualifiers, where they’ll face runner-up Heart of Midlothian. The Scottish club was THE surprise of last season, narrowly missing out on the title.
“With Heart of Midlothian, we have a better idea of what to expect,” said Sturm sporting director Michael Parensen during the team’s morning training session when asked about the potential qualifying opponent.
Here’s what the Graz team can expect: last season’s surprise team from Scotland. With a market value of 31.28 million euros (according to transfermarkt.at), the Edinburgh club is, however, valued significantly lower than the Austrian runner-up (47.38 million).
Interesting fact: Hearts currently has an ÖFB player in their ranks. Michael Steinwender, from Burgenland—who also played for Hartberg from 2021 to 2024—is a regular on the Scottish team.
Kickoff in Graz
The first leg will take place on July 21–22 in Graz-Liebenau, with the second leg a week later in the UK. If Sturm advances in the second qualifying round of the Champions League, they would at least have secured a spot in the Europa League group stage. If they are eliminated, the Styrians would have to enter the third qualifying round of the Europa League.
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