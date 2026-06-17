Wiener Wein wird Attraktion für Luxus-Touristen

Die sechs „WienWein“-Winzer, zusammen für acht von zehn Flaschen Wiener Qualitätswein verantwortlich, erklären Kalifornien, Bordeaux und Co. den Krieg: Hiesiger Wein soll nun ebenso ein Grund für eine Reise werden. Man verspricht Niveau statt Show und das Gegenteil vom „Busheurigen in Grinzing“.
Dafür, dass Wien die „Wein-Welthauptstadt“ (Winzer Fritz Wieninger) ist, bleibt man ziemlich unter sich: Die Hälfte wird schon beim Heurigen weggetrunken, je rund ein Sechstel entfallen auf Handel und Gastronomie, nur jede fünfte Flasche wird exportiert. Das wollen die sechs Winzer der WienWein-Gruppe nicht zwingend ändern, trotzdem soll die Kundschaft internationaler werden – indem sie für den Wein in die Stadt kommt.
„Einfach geil. Das kann uns keiner nachmachen“
Was im kalifornischen Napa-Valley, im französischen Bordeaux oder dem portugiesischen Douro-Tal gang und gäbe ist, soll nun auch in Wien funktionieren: Wein künftig gezielt als Touristenattraktion zu vermarkten, von der Verkostung am Weingut über die E-Bike-Tour durch die Weinberge bis zum romantischen Picknick zwischen Reben. Das ist für Michael Edlmoser gerade hier „aufg‘legt“: „Am Donaukanal sitzen und auf den Kahlenberg schauen – einfach geil. Das kann uns keiner nachmachen.“
„Ich kann versprechen: Wir werden nicht den Busheurigen in Grinzing wiederbeleben“, garantiert Wieninger. Die Vermarktung soll im Gegenteil wohlhabendere Touristen anziehen und ihnen einen „ehrlichen Blick auf die Werkbank“ vermitteln: „Jeder, der das gemacht hat, wird daheim in Boston, Osaka, Brüssel und Berlin erzählen: Wow, weißt Du, was ich dort gemacht habe?“. Schon jetzt finde jede zweite Weinverkostung auf Englisch statt.
„Wir sind auf die Butterseite gefallen“
Mit dem lokalen Publikum sind die Winzer ohnehin mehr als zufrieden. Dass Wien auf nicht zu schwere Weißweine spezialisiert sei, spiele dem aktuellen Konsumverhalten in die Hand. „Wir sind auf die Butterseite gefallen“, resümiert Wieninger. Man habe zudem die „junge urbane Zielgruppe“ erreicht, meint Thomas Podsednik. Auch die Umsätze bei Heurigen und Buschenschanken seien wieder im Steigen begriffen. Heuer verspricht Josef Wimmer-Schmidt einen „elegant-duftig-frisch-fruchtigen“ Jahrgang.
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, starten die sechs Winzer nun auch gemeinsame Tests mit Künstlicher Intelligenz, von der Inspektion der Reben mit Drohnen bis zur Empfehlung für einzelne Arbeitsschritte entsprechend der Wettervorhersage. Das könnte nicht zuletzt den Einsatz von Schädlingsbekämpfung reduzieren und so auch den Konsumenten nützen. Das letzte Wort lassen sich die Winzer aber nicht nehmen, wenn es um den Wiener Wein geht, wie Wieninger klarmacht: „Die KI schlägt vor, und wir können das nützen. Können, nicht müssen.“
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