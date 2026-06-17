Wiener Wein wird Attraktion für Luxus-Touristen

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, starten die sechs Winzer nun auch gemeinsame Tests mit Künstlicher Intelligenz, von der Inspektion der Reben mit Drohnen bis zur Empfehlung für einzelne Arbeitsschritte entsprechend der Wettervorhersage. Das könnte nicht zuletzt den Einsatz von Schädlingsbekämpfung reduzieren und so auch den Konsumenten nützen. Das letzte Wort lassen sich die Winzer aber nicht nehmen, wenn es um den Wiener Wein geht, wie Wieninger klarmacht: „Die KI schlägt vor, und wir können das nützen. Können, nicht müssen.“