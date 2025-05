Winzer fordern eigenes DAC-Siegel für Wiener Wein

Die WienWein-Winzer betonen, dass sie nichts gegen den Gemischten Satz haben, im Gegenteil: Viele von ihnen bauen selbst herausragende Weine dieser typischen Wiener Sorte an – aber eben nicht nur. Neben Veltliner und Riesling wollen sie auch die in Wien ebenso traditionellen Sorten Weißburgunder, Chardonnay und Pinot Noir in eine neue „Wien DAC“ aufgenommen wissen: Gemeinsam macht die Produktion dieser fünf Sorten in Wien an Menge ungefähr genau so viel wie der Gemischte Satz aus.