Wiener Winzer trotz Traum-Jahrgangs in Sorge

Getrübte Freude

Die Freude der Winzer ist allerdings getrübt: Dass ein klimatisch relativ normales Jahr schon zur Ausnahme geworden ist, spricht für sich. Und vermehrte und neuartige Schädlinge als Profiteure des Klimawandels machen auch in solchen Jahren keine Pause. Das bedeutet auch, dass hinter jeder Flasche Wein viel mehr Aufwand und Kosten stehen als noch vor ein paar Jahren. Dazu kommt die Wirtschaftslage: sparsamere Kunden im Inland und – Stichwort Zollkriege – erschwerte Absatzbedingungen im Ausland sowie generell rückläufiger Weinkonsum, vor allem bei jüngeren Leuten.