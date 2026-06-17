Manöver geglückt! Verschub der Murbrücke auf Video

Das Projekt „Neubau der Murbrücken“ zwischen Graz-Ost und Graz-West ist damit in die finale Phase gekommen. In den kommenden zwei Wochen finden noch Restarbeiten statt, bis die neue Brücke auf der Richtungsfahrbahn Wien ans Festland angeschlossen und auch wieder befahrbar ist. Vorerst wird der gesamte Verkehr auf die Richtungsfahrbahn Italien verlegt. Auf dieser haben insgesamt fünf Fahrstreifen Platz – drei in Richtung Italien, zwei in Richtung Wien. Im Frühverkehr sorgt das für Stau.