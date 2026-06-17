Manöver geglückt! Verschub der Murbrücke auf Video

Großes Finale auf der Südautobahn bei Graz: Am Dienstag wurde die Murbrücke an ihre endgültige Position geschoben – das spektakuläre Manöver wurde auf Video festgehalten. Damit sollte auch das Staupotenzial zwischen Graz-Ost und Graz-West entschärft sein.
Ein statisches Meisterwerk ist vollbracht: Am Dienstag wurde die 5000 Tonnen schwere Murbrücke erfolgreich verschoben und an die Spur der Südautobahn angedockt. Das südlich als Behelfsbrücke errichtete Bauwerk wurde innerhalb von fünf Stunden mithilfe von hydraulischen Pressen auf einer Art Schienen um etwa 22 Meter an seinen endgültigen Standort gerückt.
Das Projekt „Neubau der Murbrücken“ zwischen Graz-Ost und Graz-West ist damit in die finale Phase gekommen. In den kommenden zwei Wochen finden noch Restarbeiten statt, bis die neue Brücke auf der Richtungsfahrbahn Wien ans Festland angeschlossen und auch wieder befahrbar ist. Vorerst wird der gesamte Verkehr auf die Richtungsfahrbahn Italien verlegt. Auf dieser haben insgesamt fünf Fahrstreifen Platz – drei in Richtung Italien, zwei in Richtung Wien. Im Frühverkehr sorgt das für Stau.
Für die Pendler entlang der A2 sollte die Baustelle in zwei Wochen aber so gut wie nicht mehr bemerkbar sein. Die Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens erfolgt im Dezember 2026. In Summe investiert die Asfinag mehr als 30 Millionen Euro in den Neubau der beiden Murbrücken.
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