Sperre am Wochenende

Neue Murbrücken auf A2: Nun folgt das große Finale

Steiermark
02.12.2025 14:49
Die Großbaustelle auf der A2 südlich von Graz aus der Luft
Die Großbaustelle auf der A2 südlich von Graz aus der Luft(Bild: Asfinag)

Die zweite neue Autobahnbrücke über die Mur bei Graz ist fertig, die alte wird beseitigt. Das führt zur A2-Sperre am Wochenende. Das spektakuläre Finale der Bauarbeiten folgt dann im nächsten Sommer. 

0 Kommentare

Das Spielchen kennt man bereits von Ende Jänner: Da wurde die erste der beiden neu gebauten Murbrücken auf der A2 fertig, die alte war somit hinfällig. Das Tragwerk wurde abgehoben, auf ein Spezialfahrzeug gehievt und auf einem aufgelassenen Parkplatz in kleinere Teile zerlegt. Die Brückenfundamente wurden abgerissen.

Ein knappes Jahr später ist man nun auf der zweiten Richtungsfahrbahn soweit: Der Verkehr rollt bereits über die neue Brücke, jetzt geht es der alten an den Kragen. Drei riesige Kräne heben das ausgediente Tragwerk von den Pfeilern und führen es seinem Schicksal zu.

Nächtliche Umleitung über Grazer Stadtgebiet
Wie beim ersten Durchgang muss dafür die Autobahn gesperrt werden, diesmal in Richtung Klagenfurt. Die Sperre tritt am Samstag um 20 Uhr in Kraft, umgeleitet wird über das Grazer Stadtgebiet. Bis Sonntagfrüh sollten die Arbeiten laut Asfinag erledigt sein.

Überstanden ist die Großbaustelle für die Autofahrer damit noch nicht: Zunächst werden am Platz der alten Brücke neue Pfeiler errichtet, schließlich wird die schon fertige neue Brücke – voraussichtlich im Juni 2026 – mit hydraulischen Pressen an ihren neuen, endgültigen Standort verschoben.

Porträt von Andreas Barth
Andreas Barth
Ähnliche Themen
GrazMur
NeubauWochenende
Steiermark

