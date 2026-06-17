Nüßle schafft Quali und fordert Topstar Trump

Noch wesentlich beeindruckender ist freilich, was Nüßle nun ablieferte. Denn er besiegte erst David Grace mit 5:2, danach auch den ehemaligen Weltranglisten-Sechsten Ricky Walden mit 5:3. Nach einem Traumstart mit zwei hart umkämpften Frames, die Nüßle für sich entschied, zog er sogar auf 4:1 davon, hatte da bereits eine gute Chance auf den Sieg, für den er nur noch eine der verbliebenen zwei Roten gebraucht hätte. Doch vergab er die vage Chance eines Doubles, Walden, WM-Semifinalist von 2013, vollbrachte eine Clearance zum 2:4 und schaffte auch das 3:4.