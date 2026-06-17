Jubel-Frühschicht: So feierte Tirol den Startsieg

Auch im schmucken, nagelneuen Vereinsheim des SV Schönberg ging es hoch her. Zunächst stärkte man sich ab 5.30 Uhr bei einem gemeinsamen Frühstück, ehe es freilich ums Daumenhalten für das rot-weiß-rote Team ging. Die Atmosphäre im Vereinsheim, das einen 180-Grad-Panoramablick ins Stubaital, auf die Nordkette und den Patscherkofel zulässt, war prächtig. „Bis zum 1:1. Nach dem aberkannten 2:1 war die Stimmung ein bisschen aufgeheizt, aber umso größer war der Freudentaumel beim unmittelbar folgenden 2:1“, betont Stefan Pertl, einer der Initiatoren. Der Jubel über den 3:1-Sieg war dann natürlich auch dementsprechend und angeblich weit außerhalb des Vereinslokals zu vernehmen.