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Jubel-Frühschicht: So feierte Tirol den Startsieg

Tirol
17.06.2026 12:35
Riesenstimmung im Turnsaal der Neuen Mittelschule in Alpbach, samt Volksschülern zelebrierten ...
Riesenstimmung im Turnsaal der Neuen Mittelschule in Alpbach, samt Volksschülern zelebrierten Lehrer und Kinder in rot-weiß-rot den WM-Sieg.(Bild: Andreas Moser)
Porträt von Andreas Moser
Porträt von Jasmin Steiner
Porträt von Claus Meinert
Von Andreas Moser , Jasmin Steiner und Claus Meinert

Der Wecker klingelte früher denn je, doch die Müdigkeit war bei den Fußballfans schnell verflogen: Tausende Tiroler fanden sich in Firmen, Lokalen, Schulen oder Vereinen zum Public Viewing zur Frühstückszeit ein – mit Happy End!

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In Turnsälen wurden Leinwände hochgezogen, in Klassenzimmern TV-Geräte platziert – schon vor dem üblichen Schulstart trafen sich Kinder und Lehrer samt Fan-Utensilien. In Alpbach versammelten sich Volks- und Mittelschüler, eine Lehrerin drehte noch eine letzte Runde mit dem Rot-Weiß-Rot-Stift für die passende Gesichtsbemalung.

Bei der Hymne standen die Mittelschüler in Völs mit Fahnen Spalier.
Bei der Hymne standen die Mittelschüler in Völs mit Fahnen Spalier.(Bild: zVg)

Baldiger Jubel, dann das große Zittern
Auch in der Mittelschule Völs waren Trikots und Fahnen angesagt, bei der Hymne standen alle feierlich vor dem TV. Groß war der Jubel nach dem  baldigen 1:0 der Österreicher gegen Jordanien. Da kochte die Stimmung über, bevor ein langes Zittern begann.

Jubel in der Kantine des SV Thaur, einige hatten sogar hier übernachtet.
Jubel in der Kantine des SV Thaur, einige hatten sogar hier übernachtet.(Bild: SV Thaur)

WM-Frühstück in der Kantine in Thaur
Mitfiebern war auch in Sportvereinen angesagt, so manche Kantine wurde zum Mini-WM-Stadion. Etwa beim SV Thaur, wo Kaffee, Orangenjuice und Lachsbrötchen den WM-Auftakt begleiteten. „Ein Dank gilt allen, die uns Public Viewing vorbereitet und sogar in der Kantine genächtigt haben“, strahlte Obmann Alexander Erber nach dem erlösenden 3:1-Sieg.

WM-Frühstück bei ElementW in Zell am Ziller – Kuliniarik und Spannung perfekt vereint.
WM-Frühstück bei ElementW in Zell am Ziller – Kuliniarik und Spannung perfekt vereint.(Bild: Bernhard Wildauer)

Nach Eierspeise und WM-Sieg auf die Baustellen
Ein Blick ins Zillertal: Bernhard Wildauer, Firmenchef des Unternehmens ElementW in Zell am Ziller, dekorierte die Räumlichkeiten im Österreich-Look und bereitete für sein Team sogar Eier zu. Nach der WM-Partie ging es dann für alle bestens gelaunt direkt zu den Baustellen.

Auch das Picadilly Pub in Mayrhofen hatte bereits im Morgengrauen etliche Fans zu Gast.
Auch das Picadilly Pub in Mayrhofen hatte bereits im Morgengrauen etliche Fans zu Gast.(Bild: Didi Haberl)

Didi Haberl öffnete für das Österreich-Match sein Piccadilly Pub in Mayrhofen bereits in den frühen Morgenstunden und bot ein köstliches österreichisches Frühstück an.

Auch die „Wanderer vom Goldenen Adler“ fieberten mit – mit einem kleinen Bier als Beruhigung für ...
Auch die „Wanderer vom Goldenen Adler“ fieberten mit – mit einem kleinen Bier als Beruhigung für die Nerven.(Bild: Markus Gassler)

In Innsbruck trafen sich die „Wanderer vom Goldenen Adler“ in gemütlicher Runde, doch auch hier war die Spannung bald greifbar. Denn ein Wunschkonzert war das Match gegen Jordanien nicht. Fleischkäse und ein kleines Bier beruhigten dann die Nerven, bis letztlich das große Aufatmen folgte.

Auch diese Runde in Schönberg war nach dem Auftaktsieg erleichtert.
Auch diese Runde in Schönberg war nach dem Auftaktsieg erleichtert.(Bild: Stefan Pertl)

Auch im schmucken, nagelneuen Vereinsheim des SV Schönberg ging es hoch her. Zunächst stärkte man sich ab 5.30 Uhr bei einem gemeinsamen Frühstück, ehe es freilich ums Daumenhalten für das rot-weiß-rote Team ging. Die Atmosphäre im Vereinsheim, das einen 180-Grad-Panoramablick ins Stubaital, auf die Nordkette und den Patscherkofel zulässt, war prächtig. „Bis zum 1:1. Nach dem aberkannten 2:1 war die Stimmung ein bisschen aufgeheizt, aber umso größer war der Freudentaumel beim unmittelbar folgenden 2:1“, betont Stefan Pertl, einer der Initiatoren. Der Jubel über den 3:1-Sieg war dann natürlich auch dementsprechend und angeblich weit außerhalb des Vereinslokals zu vernehmen.

In den Räumlichkeiten der Tiroler Versicherung in Innsbruck ging es hoch her, als Österreichs ...
In den Räumlichkeiten der Tiroler Versicherung in Innsbruck ging es hoch her, als Österreichs Team traf.(Bild: Tiroler Versicherung/Raggl)

Natürlich versammelten sich an diesem großen Fußballtag auch viele Firmen-Belegschaften vor TV-Geräten und Leinwänden. Etwa bei der Tiroler Versicherung in der Zentrale in Innsbruck. Die neuen Räumlichkeiten wurden unter anderem mit roten und weißen Luftballons geschmückt. 

Beim Match am Montag gegen Argentinien werden sich manche dieser Fans wohl wieder treffen. Dann ohne Wecker-Unterstützung, der Anstoß um 19 Uhr im Duell gegen Lionel Messi & Co. fällt in die Prime Time!

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