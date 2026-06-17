ÖBB-Sparkurs: Was sich in der Steiermark ändert

Gespräch zur Thermenbahn laufen

Und wie geht es bei der Thermenbahn weiter? Hier steht ja der südliche Abschnitt zwischen Hartberg und Fehring zur Diskussion. Im Landtag haben sich vor zwei Monaten alle Parteien für den Erhalt ausgesprochen. Damit die Bahn mehr genutzt wird, muss sie aber schneller und attraktiver werden. Die große Frage ist, ob das Land Steiermark bei einem solchen 200-Millionen-Euro-Paket mitzahlt. Laut Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) gibt es Gespräche zwischen ÖBB, Verkehrsministerium und Land, man arbeitet an einer Absichtserklärung. Der neue Rahmenplan ändert vorerst nichts am Status der Thermenbahn.