Brand in Tiroler Wohnhaus fordert vier Verletzte

Einsatz dauerte über eine Stunde

Etwas mehr als eine Stunde – bis 20.45 Uhr – waren die Einsatzkräfte gefordert, bis schließlich „Brandaus“ gegeben werden konnte. „Drei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Zams eingeliefert werden“, so die Ermittler. Ein weiterer Bewohner zog sich bei dem Brand Verletzungen unbestimmten Grades zu.