Brand in Tiroler Wohnhaus fordert vier Verletzte

Für Aufsehen sorgte ein Großeinsatz der Feuerwehr in Grins im Tiroler Bezirk Landeck am Dienstagabend! Mehr als 130 Einsatzkräfte mussten mit 17 Fahrzeugen wegen eines Brandes in einem Mehrparteienhaus ausrücken. Das Feuer forderte insgesamt vier Verletzte.
Alarmiert wurden die Florianijünger gegen 19.30 Uhr. Kurz zuvor war das Feuer im Bereich des Kellers in dem Mehrparteienhaus ausgebrochen. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus den Fenstern des Hauses sichtbar“, schildert die Exekutive.
Mittels Leitern sowie einer Drehleiter mussten mehrere Bewohner aus dem Gebäude gerettet werden.
Einsatz dauerte über eine Stunde
Etwas mehr als eine Stunde – bis 20.45 Uhr – waren die Einsatzkräfte gefordert, bis schließlich „Brandaus“ gegeben werden konnte. „Drei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Zams eingeliefert werden“, so die Ermittler. Ein weiterer Bewohner zog sich bei dem Brand Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Der Grund für das Feuer ist noch unklar und ist Gegenstand von Ermittlungen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Landeck, Zams und Grins mit insgesamt 131 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen, drei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug sowie das Einsatzleitfahrzeug des Roten Kreuzes.
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