Dieb kehrte zurück, als Chefin Anzeige erstattete

Die Betreiberin eines Selbstbedienungsladen wollte gerade einen Diebstahl anzeigen. Noch während sie bei Polizei saß, schlug der Täter noch einmal zu. Dabei wurde er von einer Nachbarin des Geschäfts beobachtet. Bevor er das Weite suchte, leerte er abermals die Wechselgeldkassa.
Eigentlich wollte Johanna Heller (29) am Montag einen Diebstahl anzeigen: Am vergangenen Donnerstag hatte ein Unbekannter die Wechselgeldkasse ihres Selbstbedienungsladens in Straßwalchen (Salzburg) geleert – rund 100 Euro Schaden. „Plötzlich hat mich eine Nachbarin dieses SB-Ladens angerufen und erzählt, dass sie denselben Mann gerade wieder gesehen und verjagt hat.“
Von Nachbarin verscheucht
Just während die zweifache Mutter aus Maria Schmolln, die mit ihrer Schwägerin noch einen zweiten Selbstbedienungsladen in Mattsee (Salzburg) betreibt, bei der Polizei saß, war ein Mann mit identem Aussehen in den Laden gegangen. Er hatte wieder das Wechselgeld mitgehen lassen – nur ein paar Münzen legte er zurück, bevor ihn die Drohung mit der Polizei das Weite suchen ließ.
Es passiert zum Glück nicht so oft etwas. Wenn aber so dreist gestohlen wird, muss man sich furchtbar ärgern, und es ist ein großer Aufwand.
Johanna Heller (29), SB-Laden-Betreiberin
Täter könnte mit Zug reisen
Skrupel hatte der Täter keine: „Er hat sich am Donnerstag kurz umgesehen, direkt in eine Kamera geschaut. Dann hat er das Wechselgeld aus der Kassa in sein grünes Sackerl geleert, und war nach nicht einmal einer Minute wieder weg“, so Heller. Vermutlich könnte der Verdächtige mit dem Zug angereist sein, er ist aber nach wie vor unbekannt.
Selten, aber sehr ärgerlich
Es war leider nicht das erste Mal, dass die 29-Jährige einen Diebstahl anzeigen musste: „In Straßwalchen hatten wir davor schon drei Vorfälle, in Mattsee zwei – die allermeisten Kunden machen alles richtig und korrekt“, so die Betreiberin. Man dürfe nicht schwarzmalen, so groß sei der Schaden nicht. Aber: „Wenn so dreist gestohlen wird, da muss man sich fürchterlich ärgern. Wir müssen Anzeige erstatten, und beim Gerichtsprozess bekommt man im besten Fall den Warenwert bzw. Schaden zurück. Da stellt man alles infrage.“
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