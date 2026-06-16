Dieb kehrte zurück, als Chefin Anzeige erstattete

Selten, aber sehr ärgerlich

Es war leider nicht das erste Mal, dass die 29-Jährige einen Diebstahl anzeigen musste: „In Straßwalchen hatten wir davor schon drei Vorfälle, in Mattsee zwei – die allermeisten Kunden machen alles richtig und korrekt“, so die Betreiberin. Man dürfe nicht schwarzmalen, so groß sei der Schaden nicht. Aber: „Wenn so dreist gestohlen wird, da muss man sich fürchterlich ärgern. Wir müssen Anzeige erstatten, und beim Gerichtsprozess bekommt man im besten Fall den Warenwert bzw. Schaden zurück. Da stellt man alles infrage.“