Zwei Burschen fuhren mit gestohlenen Kinderrädern

Das sieht eher nach einer Gaudi als einem echten Diebstahl aus: Eine Polizeistreife erwischte in der Nacht auf Dienstag in Rohrbach zwei 18-Jährige. Die Burschen fuhren mit gestohlenen Kinderrädern herum.
Im Zuge der Fahndungstätigkeiten kontrollierten Polizeibeamte am Montag gegen 23.15 Uhr zwei Personen, die mit Kinderfahrrädern im Stadtgebiet von Rohrbach unterwegs waren. Aufgrund eindeutiger Symptome einer Beeinträchtigung wurde mit den beiden 18-jährigen, aus Großraming (Steyr-Land) und aus Alberndorf (Urfahr-Umgebung), ein Alkotest durchgeführt.
Eigentümerin ausgeforscht
Bei dem 18-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ergab der Alkotest einen relevanten Wert von 0,78 Promille. Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellten die Beamten fest, dass die verwendeten Fahrräder gestohlen waren. Die rechtmäßige Eigentümerin konnte ausgeforscht und die Fahrräder an die Besitzerin zurückgegeben werden. Die beiden 18-Jährigen werden angezeigt.
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