Zwei Burschen fuhren mit gestohlenen Kinderrädern

Eigentümerin ausgeforscht

Bei dem 18-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ergab der Alkotest einen relevanten Wert von 0,78 Promille. Im Zuge der weiteren Amtshandlung stellten die Beamten fest, dass die verwendeten Fahrräder gestohlen waren. Die rechtmäßige Eigentümerin konnte ausgeforscht und die Fahrräder an die Besitzerin zurückgegeben werden. Die beiden 18-Jährigen werden angezeigt.