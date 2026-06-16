Grundversorgung: Dörfel fordert jetzt mehr Härte

Es war ein großer Aufreger im vorigen Jahr: Obwohl eine türkische Asylwerberfamilie in der Heimat ein Vermögen besitzt, kassierte sie in Oberösterreich Sozialhilfe aus der Grundversorgung des Landes OÖ – die „Krone“ berichtete. Der Familienvater muss eine Summe in der Höhe von 66.457 Euro zurückzahlen, was bis heute aber noch nicht geschehen ist, heißt es aus dem Büro von Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP): „Die Rückforderungen der zu Unrecht bezogenen Gelder der Grundversorgung wurde vom Familienvater beeinsprucht und ist nach wie vor gerichtsanhängig.“