Schaf-Idylle nach Kahlschlag von Internet-Berg

Die Wiese wird wieder gesundgeknabbert

Nun sorgen tierische Landschaftspfleger für Aufsehen. „Georg und Georgina übernehmen jetzt und knabbern die Wiese wieder gesund. Auch wenn der Anblick ungewohnt ist, gibt es eine große Menge an Zuspruch“, erklärt Eigentümer Augustin Spiegelfeld. Denn hinter dem Projekt steckt mehr als Landschaftspflege: Durch die Beweidung sollen seltene Pflanzen und bedrohte Tierarten hier wieder Lebensraum finden. Die offenen Wiesen fördern die Artenvielfalt – ein Ziel, das ohne diesen Eingriff kaum erreichbar gewesen wäre.