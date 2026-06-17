52 Jahre Benzingeruch und viel Reifenqualm

Schon beim Betreten des weitläufigen Geländes der Firma HTS Transporte in Stans bei Schwaz wird klar: Hier geht es nicht um gewöhnlichen Straßenverkehr. Der Geruch von Benzin und verbranntem Gummi liegt in der Luft, Motoren heulen auf, Reifen quietschen über den Asphalt. Zwischen Transportern, Werkzeugkisten und aufgeregten Teilnehmern herrscht geschäftiges Treiben. Am Sonntag, dem 7. Juni war das Firmengelände Schauplatz eines Tiroler Autoslaloms.

„Wir sind immer dankbar, wenn uns Plätze zur Verfügung gestellt werden, auf denen wir genug Raum haben und wo man auch mit dem Lärm klarkommt“, sagt ATMAS-Obmann Andreas Larese gleich zu Beginn. Ohne geeignete Austragungsorte wäre die traditionsreiche Motorsportveranstaltung kaum möglich.