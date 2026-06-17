Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autoslalom

52 Jahre Benzingeruch und viel Reifenqualm

Tirol
17.06.2026 07:00
Jeder der einen Führerschein, einen Helm und ein Auto besitzt, darf antreten.
Jeder der einen Führerschein, einen Helm und ein Auto besitzt, darf antreten.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Die ARBÖ Tiroler Meisterschaft im Autoslalom, kurz: ATMAS, ist mehr als eine Rennserie – für viele ein Treffen mit Freunden, ein Familienausflug und ein Event für Auto- und Tuningfans. Das dritte Saisonrennen fand in Stans statt, wo auch die „Tiroler Krone“ vor Ort vertreten war.

0 Kommentare

Schon beim Betreten des weitläufigen Geländes der Firma HTS Transporte in Stans bei Schwaz wird klar: Hier geht es nicht um gewöhnlichen Straßenverkehr. Der Geruch von Benzin und verbranntem Gummi liegt in der Luft, Motoren heulen auf, Reifen quietschen über den Asphalt. Zwischen Transportern, Werkzeugkisten und aufgeregten Teilnehmern herrscht geschäftiges Treiben. Am Sonntag, dem 7. Juni war das Firmengelände Schauplatz eines Tiroler Autoslaloms.
„Wir sind immer dankbar, wenn uns Plätze zur Verfügung gestellt werden, auf denen wir genug Raum haben und wo man auch mit dem Lärm klarkommt“, sagt ATMAS-Obmann Andreas Larese gleich zu Beginn. Ohne geeignete Austragungsorte wäre die traditionsreiche Motorsportveranstaltung kaum möglich.

Tiroler Tradition
Traditionsreich ist dabei keine Übertreibung. „Den Autoslalom gibt es mittlerweile seit 52 Jahren“, erklärt Larese. Die Rennserie umfasst mehrere Stationen und führt die Teilnehmer quer durch Tirol. Das Prinzip ist einfach, verlangt den Fahrern aber höchste Präzision ab: Ein Kurs wird mit Pylonen abgesteckt, die Teilnehmer treten in verschiedenen Klassen und Teams gegeneinander an und versuchen, die schnellste Zeit zu erzielen. Wer eine Pylone touchiert oder umfährt, wird mit einer Zeitstrafe von drei Sekunden bestraft.

Mit vielen PS und noch mehr Hubraum ging es zur Sache.
Mit vielen PS und noch mehr Hubraum ging es zur Sache.(Bild: Johanna Birbaumer)

Auf dem Parcours zeigt sich die ganze Vielfalt des Motorsports. Gestartet wird mit nahezu allem, was vier Räder und einen Motor besitzt – vorausgesetzt, die Besitzer haben viel Arbeit, Leidenschaft und Herzblut in ihre Fahrzeuge investiert. Die Klassen reichen von serienmäßigen Fahrzeugen über verbesserte und stark modifizierte Serienautos bis hin zu Renn- und Eigenbaufahrzeugen ohne Hubraumlimit.

Ein Muss für Tuningfans
Besonders die aufwendig umgebauten Fahrzeuge ziehen die Blicke der Zuschauer auf sich. Unter geöffneten Motorhauben wird gefachsimpelt, technische Lösungen werden begutachtet und Erfahrungen ausgetauscht. „Wenn man sieht, wie professionell und gut manche Umbauten sind, dann lässt einem das Herz schon aufgehen“, sagt Larese.

Obmann Larese (r.) packt selbst mit an, wo es gebraucht wird.
Obmann Larese (r.) packt selbst mit an, wo es gebraucht wird.(Bild: Johanna Birbaumer)

Der Obmann selbst kennt die Szene seit Jahrzehnten. Hauptberuflich arbeitet er in der IT, seine Leidenschaft gehört jedoch dem Autoslalom. Seit mehr als 20 Jahren ist er Teil der Rennserie und wurde mittlerweile zum Obmann gewählt. An Tagen wie diesem sorgt er gemeinsam mit vielen Helfern dafür, dass die Motoren weiterlaufen und eine Tiroler Motorsporttradition auch nach über fünf Jahrzehnten nichts von ihrer Faszination verloren hat.

Termine Tiroler Autoslalom 2026

AMC Leutasch (Sportplatz Leutasch), 5. Juli

MSC Pillersee (See), 12. Juli

MSC Achenkirch (Auto Hecher Achenkirch), 30. August

Victory Racing Tirol, (Reifen Jais Hall) 13. September

MSC Kitzbühel (Pass Thurn), 20. September

MSC Aschau (Zillertal Arena) 4. Oktober

Preisverleihung, Maria Theresia Absam, 14. November

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.06.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
149.671 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
104.972 mal gelesen
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
93.742 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1506 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1353 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1112 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf