Pleitegeier kreist über Pizzeria in Röthis

Das Landesgericht Feldkirch hat am Dienstag das Konkursverfahren über das „Ristorante Belvedere“ im Interpark Focus in Röthis eröffnet. Das Verfahren wurde auf Antrag eines Gläubigers eingeleitet.
Die offenen Verbindlichkeiten belaufen sich nach Angaben des Gläubigerschutzverbands KSV1870 auf rund 66.000 Euro. Ob und wie viele Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Als Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Marco Fiel aus Feldkirch bestellt. Er wird in den kommenden Tagen entscheiden, ob der Betrieb fortgeführt werden kann.
Gläubigerforderungen bis 30. Juli anmelden
Die Ursachen für den Vermögensverfall sind noch nicht bekannt – der KSV1870 will diese gemeinsam mit dem Masseverwalter erheben. Gläubiger können ihre Forderungen bis 30. Juli beim KSV1870 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 13. August am Landesgericht Feldkirch angesetzt.
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