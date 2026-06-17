Pleitegeier kreist über Pizzeria in Röthis

Die offenen Verbindlichkeiten belaufen sich nach Angaben des Gläubigerschutzverbands KSV1870 auf rund 66.000 Euro. Ob und wie viele Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Als Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Marco Fiel aus Feldkirch bestellt. Er wird in den kommenden Tagen entscheiden, ob der Betrieb fortgeführt werden kann.