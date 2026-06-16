Grüne starten Kampagne zur Frauengesundheit

Niederschwelliges Frauengesundheitszentrum

Als Gegenmodell präsentiert die Partei ein umfassendes Maßnahmenpaket, das in den kommenden Monaten durch öffentliche Aktionen begleitet werden soll. Zu den Kernforderungen gehört die Sicherung von Geburtsmöglichkeiten in jedem Bezirk sowie eine lückenlose Hebammenbetreuung, um Frauen die freie Wahl des Geburtsortes zu garantieren. Zudem fordern die Grünen die Einrichtung eines niederschwelligen Frauengesundheitszentrums in Vorarlberg, das Beratung zu Themen wie Menstruation, Brustgesundheit und den Wechseljahren bietet. Weitere zentrale Punkte des Programms sind der Ausbau der kassenärztlichen gynäkologischen Versorgung, die Schaffung zertifizierter Endometriose-Zentren sowie Aufklärungskampagnen, um die oft jahrelangen Diagnosewege bei Frauenkrankheiten zu verkürzen.