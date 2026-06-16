Viele neue Gesichter beim Lustenauer Auftakt

Spieler happy

„Es war wirklich ein guter Einstand und ein super Training“, schwärmt Neuverpflichtung Dion Kacuri von seinem neuen Verein. „Ich weiß, dass die Fans hier einfach geil sind.“ Am Sonntag kam Stürmer Albin Gashi in Lustenau an. „Ich war ja mit Wels im ersten Heimspiel der Austria im neuen Stadion dabei“, freut sich der 29-Jährige, nun selbst Teil der Lustenauer Mannschaft zu sein. Für Danilo Soares ist die Rückkehr nach Lustenau wie ein Heimkommen. „Nach dem ersten Training sind zwar die Beine etwas schwer, aber ansonsten bin ich topfit. Ich war jetzt 13 Jahre weg, kenne aber hier noch einige Leute.“ Im Sommer wird auch seine Familie von Nürnberg nach Lustenau ziehen.