Viele neue Gesichter beim Lustenauer Auftakt

Austria Lustenau startete gestern im Rheinvorland die Mission Bundesliga, bei Kaiserwetter genossen Coach Markus Mader und seine neugeformte Mannschaft die erste Trainingseinheit. Mit Emmanuel Chukwu und Novak Rajic waren beim Auftakt auch zwei weitere Neuzugänge anwesend.
Trainingsauftakt bei Aufsteiger Austria Lustenau, wo Sportdirektor Dieter Alge mit der Verpflichtung der beiden Abwehrspieler Novak Rajic (17/Akademie Vorarlberg) und Emmanuel Chukwu (19/TSG Hoffenheim) am Montag zwei weitere Transfers vermeldete. Damit hat der Bundesliga-Rückkehrer bereits sieben neue Spieler unter Vertrag genommen.
Ebenso in Hoffenheim unter Vertrag steht Chukwus Landsmann Precious Benjamin (19/zuletzt an Altach verliehen), der diese Woche intensiv getestet wird. Beide waren wegen der langen Anfahrt gestern noch nicht dabei. Dafür standen mit Innenverteidiger Emmanuel Ojukwu (22/zuletzt TSV Hartberg), Rechtsverteidiger Florian Freissegger (25/FC Marchfeld) und Mittelstürmer Emmanuel Mensah (21/Gloria Bistrita) drei weitere Testspieler auf dem Platz. Fix ist auch, dass Eigenbauspieler Emir Tuna (17) einen Jungprofivertrag erhält.
Chefcoach Markus Mader konnte bei der ersten Einheit praktisch aus dem Vollen schöpfen. So konnte bereits ein lockeres Trainingsspiel Elf gegen Elf absolviert werden, wobei Co-Trainer Seifedin Chabbi als Stürmer aushalf. In den nächsten Wochen geht es darum, dass hart an der Fitness gearbeitet wird und die (neue) Mannschaft zusammenfindet. Ein Höhepunkt ist dabei wieder das dreitägige Teambuildingslager in Lech Ende Juni. Dazu stehen bis zum Meisterschaftsauftakt Ende Juli sieben Testspiele auf dem Programm.
Spieler happy
„Es war wirklich ein guter Einstand und ein super Training“, schwärmt Neuverpflichtung Dion Kacuri von seinem neuen Verein. „Ich weiß, dass die Fans hier einfach geil sind.“ Am Sonntag kam Stürmer Albin Gashi in Lustenau an. „Ich war ja mit Wels im ersten Heimspiel der Austria im neuen Stadion dabei“, freut sich der 29-Jährige, nun selbst Teil der Lustenauer Mannschaft zu sein. Für Danilo Soares ist die Rückkehr nach Lustenau wie ein Heimkommen. „Nach dem ersten Training sind zwar die Beine etwas schwer, aber ansonsten bin ich topfit. Ich war jetzt 13 Jahre weg, kenne aber hier noch einige Leute.“ Im Sommer wird auch seine Familie von Nürnberg nach Lustenau ziehen.
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