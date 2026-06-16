Wankelmütige Fahrraddiebe in Feldkirch unterwegs

In Feldkirch (Vorarlberg) haben Unbekannte E-Bikes aus Carports geklaut. Dabei zeigten die Unbekannten ein kurioses Verhalten. Die Polizei vermutet, dass die Täter nicht zum ersten Mal zugeschlagen haben.
In der Nacht auf Sonntag waren wankelmütige Diebe in Feldkirch-Nofels am Werk: Erst klauten sie E-Bikes aus diversen Carports, dann ließen sie einen Teil ihrer Beute an weiteren Tatorten, wo sie ebenfalls einbrachen, zurück.
Auch zwei Autos durchwühlten die Täter, fanden aber offenbar nichts, was sie mitnehmen wollten. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten nicht zum ersten Mal zugeschlagen haben und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: 059133 8150-100
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