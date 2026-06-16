Polizei strafte 54 Raser im Lungau ab

Der rasanteste Lenker wurde auf der Katschberg Straße (B99) gestoppt: Mit 164 km/h bretterte er über die Straße, wo Tempo 100 erlaubt war. Zudem war der Ungar betrunken: Laut Alko-Test hatte er 1,6 Promille intus. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen – Anzeige.