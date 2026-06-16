Polizei strafte 54 Raser im Lungau ab

Tempo-Sünder nahm die Polizei im Lungau am Montag im Zuge einer Schwerpunktkontrolle ins Visier: 885 Fahrzeuge wurden kontrolliert, 54 Lenker waren schneller als erlaubt unterwegs. Ein Ungar fiel besonders auf: Der Autofahrer raste mit 164 km/h im 100er-Bereich.
Die Kontrollen führten die Polizisten auf mehreren Straßen im Bezirk Tamsweg durch. Von insgesamt 885 kontrollierten Fahrzeugen waren 54 schneller als erlaubt am Weg. Davon überschritten zehn Lenker das Tempo-Limit gleich um 30 km/h.
Der rasanteste Lenker wurde auf der Katschberg Straße (B99) gestoppt: Mit 164 km/h bretterte er über die Straße, wo Tempo 100 erlaubt war. Zudem war der Ungar betrunken: Laut Alko-Test hatte er 1,6 Promille intus. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen – Anzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.